وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين، برئاسة عبدالله المحري على طلب تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة مكونة من خمسة أعضاء تهدف التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها.

وأعاد المجلس إلى اللجنة الفنية اقتراح إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت بدعوة عدد من الجهات لإبداء الرأي وبين الأعضاء أهمية المقترح باعتبار مدينة المطلاع من المدن النموذجية في البلاد التي تم تخطيطها من قبل شركات عالمية ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة.

وأشار الاعضاء إلى أن أهمية ربط هذه المدينة بالعاصمة يأتي بهدف تيسير الحركة المرورية لقاطنيها وتقليلا للازدحامات المرورية إذ سيتم الربط بجسر بحري دون المرور بطريق الجهراء لتبلغ المسافة بين المدينتين 29 كيلومترا بدلا من 44.

واكتفى المجلس بالرد على عدد من الأسئلة ومنها سؤال حول تطوير موقع مجمع الصوابر وسؤال حول تخصيص وترخيص مواقع التشوين.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية.

وحفظ المجلس اقتراحي توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت واقتراح تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.

ووافق المجلس على تعديل البند الثالث من قراره المتخذ والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية من تنفيذ متحف (الإمام عبدالرحمن الفيصل) بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة منوها أن التعديل سيكون حول مكونات مشروع الموقع رقم (1) متضمنا المتحف الذي سيكون جسرا ثقافيا يربط الكويت والسعودية.

وبين أنه نظرا لأهمية الموقع ووجود رغبة سامية بإعادة إحيائه فإن البلدية ستقوم بفصل الموقع عن باقي المشروع من الناحية التنفيذية وذلك لتقليص المدة الزمنية.

ومن جانب آخر أوضح المجلس أنه وافق سابقا على تخصيص مواقع للبلدية بعد إضافة جزء من أملاك الدولة لإقامة مشروع تطوير أسواق المباركية.