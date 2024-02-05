استقبل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وصل إلى عمان في زيارة رسمية.



وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لسمو الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله الى مطار ماركا العسكري، بحسب ما افادت وكالة أنباء الاردن الرسمية «بترا».



وذكرت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» أن الوفد المرافق لرئيس الدولة يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعددا من المسؤولين الإماراتيين.