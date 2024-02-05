عاطف رمضان

اكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها حصلت على أحكام قضائية من محكمة التمييز بعد طعون قدمتها تثبت عدم الأحقية في فتح طلب سكن أو صرف بدل الايجار لمن تملكوا عقارا ولو كان أرض فضاء.



‏وأضافت المؤسسة في بيان صحافي أنه يمنع فتح طلب إسكاني أو صرف بدل إيجار لمن حصل على ملكية عقارية عبارة عن عقار مبني (بيت أو شقة) وكذلك الأرض الفضاء، متى توافرت فيها الشروط الواردة بلائحة الرعاية السكنية.



‏وأشارت إلى أن أحكام محكمة التمييز الصادرة في عدة طعون في ذات الشأن انتهت لصحة رأي المؤسسة واستجابت لطعونها، ما يعد بمنزلة مبدأ مهم جدا لمحكمة التمييز.