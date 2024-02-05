ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية الضاحية والمنصورية، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قابل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية بمنطقتي الضاحية والمنصورية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.

وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في المبادرة وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«الروضة وحولي» و«كيفان» و«مشرف»، وذلك بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: يسعدنا في بنك الخليج أن ندشن المبادرة اليوم في جمعية الضاحية والمنصورية ونسعى إلى تحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنويا لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد محدود من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.

وأعرب الأمير عن أمله أن تسهم هذه المبادرة النوعية في خروج قرارات حكومية وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد إلى تقليص استخدام البلاستيك وحماية بيئة الكويت من الأضرار الكبيرة التي تتسبب فيها الأكياس البلاستيكية.

من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية أحمد الراشد بالشكر إلى بنك الخليج لإطلاق هذه المبادرة المتميزة، وعلى اختيار جمعية الضاحية والمنصورية، لتكون أول جمعية تطبق فيها المبادرة.

بدورها، أشادت رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الضاحية والمنصورية مشاعل جاسم الكليب بالمبادرة، مستعرضة دور الجمعية في خدمة المجتمع وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص والعام في تنفيذ مبادرات متنوعة تستهدف حماية البيئة.