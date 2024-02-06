

القاهرة - محمد سامي



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري فسخ عقد المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون عقب اجتماع عقد أمس الأول لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة «الفراعنة» في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، وقرر دراسة عدة سير ذاتية لمدربين أجانب وعرضها في الاجتماع القادم، كما تمت الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما ومدير فني مؤقت لمنتخب مصر لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، وكذلك تم تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد وهو المنصب الذي ظل شاغرا قرابة العام بعد إقالة البرتغالي نيلو فينغادا. وأشار عضو المجلس إيهاب الكومي إلى أنه سيتم التفاوض مع روي فيتوريا لتخفيض الشرط الجزائي في عقده البالغ رواتب 3 أشهر للجهاز الفني.



كما أوضح: «الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات رحب بتدريب منتخب مصر، وهو من الأسماء المعروضة بقوة وكذلك سيباستيان ديسابر المدرب الحالي لمنتخب الكونغو الديموقراطية». بدوره، صرح علاء نبيل: «بالتأكيد ستكون لدي رؤية في تغيير بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، يجب أن تكون هناك اختصاصات لأن كثرة التدخل في المنظومة تسبب الفشل». وأضاف: «لدي رؤية كاملة عن المدربين في مصر وستكون لدي خطة لتطويرهم أيضا وليس فقط اللاعبين، يجب أن يكون للاتحاد دور كبير في ذلك حتى نملك قاعدة كبيرة من المدربين ونتمكن من الاختيار بينهم للفئات العمرية».