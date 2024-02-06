

ابتعد إنتر بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد تفوقه على غريمه وملاحقه يوفنتوس 1-0 بفضل النيران الصديقة على ملعب «سان سيرو» في المرحلة الثالثة والعشرين.



وبعدما استفاد في المرحلة السابقة من تعثر يوفنتوس أمام إمبولي (1-1) كي يستعيد الصدارة منه، نجح فريق المدرب سيموني إنزاغي في توسيع الفارق إلى أربع نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته، ليخطو بثبات نحو الفوز باللقب لأول مرة منذ 2021 حين توج به للمرة التاسعة عشرة في تاريخه. وكانت الفرصة قائمة أمام يوفنتوس كي يعزز حظوظه باستعادة اللقب الذي احتكره طوال 9 مواسم متتالية قبل أن يكتفي بمشاهدة تتويج إنتر وميلان ونابولي تواليا، لكن انتهى الأمر بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري بتلقي الهزيمة الثانية للموسم بسبب هدف عكسي سجله مدافعه فيديريكو غاتي بالشوط الأول.



وشدد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، على أن فريقه حقق فوزا مستحقا، وقال ان المنافس لم يشكل أي خطورة، وان فريقه نجح في تحجيم قدرات منافسه تماما، لدرجة أن «يان سومير، حارسه، حصل على راحة طوال اللقاء».



وأضاف: «الطريقة التي لعبنا بها وأحكمنا بها سيطرتنا على المباراة تسعدنا جدا، وساهمت الجماهير في دفعنا للأمام من فترة الإحماء حتى صافرة النهاية وما بعدها».



وتابع: «مع ذلك هي مجرد خطوة واحدة في رحلة طويلة، يوفنتوس وميلان لم يستسلما».



من جهته، أصر ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، على أنه دائما ما يرشح إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وقال أليغري: «كنا نعلم أنها مباراة صعبة، الشوط الأول كان متوازنا، لقد أحرزوا هذا الهدف (الهدف العكسي) ونحن أهدرنا كرة مع فلاهوفيتش».



وأضاف: «المباراة فتحت بعد الاستراحة، وكان من الممتع مشاهدتها، هم يشكلون خطورة عندما يقومون بالهجمات المرتدة، وعلينا أن نتحسن لكن لا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي فريقي على ما فعلوه».



وتابع: «نحن سعداء لأننا نؤدي بشكل جيد وغاضبون من هذه الهزيمة، لكنني قلت دائما إن إنتر هو المرشح للفوز بلقب الدوري وأنا أؤكد ذلك».



وقلب نابولي حامل اللقب الطاولة على ضيفه فيرونا وخرج منتصرا 2-1 في الوقت القاتل، ليبقى في دائرة الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وواصل أتالانتا صحوته بالفوز على ضيفه لاتسيو بنتيجة 3- 1.