

افتتح رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رسميا أمس الأول في قبة أسباير بطولة العالم للألعاب المائية - الدوحة 2024، التي انطلقت الجمعة الماضي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة قياسية وصلت إلى 2600 رياضي ورياضية يمثلون 201 دولة وتستمر منافساتها حتى 18 الجاري.



وقد سلط حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من المسؤولين حول العالم منهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية د.توماس باخ، ورئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية د.حسين المسلم، الضوء على تاريخ قطر البحري العريق، وتضمن لوحات عبرت عن التراث البحري القطري وعروضا للألعاب المائية الست وهي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة في المياه المفتوحة والسباحة الإيقاعية والغطس العالي.



وبهذه المناسبة، قال حسين المسلم: «هذه لحظات في غاية الأهمية بالنسبة لرياضتنا، حيث إنها المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للألعاب المائية في الشرق الأوسط. لقد كرست الدوحة خلال السنوات الأخيرة مكانتها كإحدى أفضل الوجهات في العالم في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وأنا سعيد جدا بأنه ستتوافر لرياضيينا الفرصة للتنافس في هذه المدينة».



من جهته، قال الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية جاسم البوعينين: «في هذه اللحظة التاريخية، يجتمع العالم بأسره للاحتفاء بالألعاب المائية، والحصول على فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مع تواجد 2600 رياضي ورياضية من 201 دولة وفريق خاص باللاجئين، للتنافس من أجل الفوز بالألقاب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قيم التفاهم واللعب النظيف».



ذهبية تاريخية لكازاخستان



إلى ذلك، حققت كازاخستان ذهبية تاريخية هي الأولى لها في بطولة العالم للألعاب المائية بعد أداء مذهل لفريقها المختلط في السباحة الإيقاعية بالدوحة، حيث تفوق الثنائي ادوارد كيم ونارغيزا بولاتوفا في منافسات الزوجي المختلط ليخطفا الذهبية من الصينيين تشينغ وينتاو وتشي هايوو، فيما حل المكسيكيان ميراندا باريرا ودييغو فيلالوبوس بالمركز الثالث.