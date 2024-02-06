

أكدت كل من جمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للقوى العاملة أهمية التعاون في مجال نشر الوعي وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.



جاء ذلك بيان صحافي صادر عن (الهلال الأحمر) على هامش زيارة لوفد من الهيئة إلى الجمعية وتكريم رئيسها د.هلال الساير وذلك لدورها الانساني والاغاثي على جميع المستويات المحلية والدولية.



وأشاد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة د. فهد المراد بمناسبة التكريم بالدور الإنساني المهم الذي تقوم به الجمعية في مجال الاغاثة في مختلف دول العالم.



وقال المراد إن هذا التكريم يأتي لتميز جمعية الهلال الأحمر الكويتي ودعمها المستمر في العطاء وخدمة الإنسانية إضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة القوى العاملة في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة العمل التطوعي.



وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الجمعية ودعمها للهيئة في تجهيز صالة أنشطة رياضية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة مؤكدا أن جهود (الهلال الأحمر الكويتي) الإغاثية والإنسانية الملموسة جعلتها محل ثقة المجتمع الإنساني من خلال قدرتها على إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.



بدوره، قال د.الساير وفق البيان أن الجمعية تتطلع إلى تحقيق المزيد من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لاسيما الهيئة العامة للقوى العاملة التي لها تاريخ متميز في خدمة الوطن مؤكدا التزام الجمعية بدعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع الكويتي.



واستعرض الساير خلال اللقاء الأعمال الإنسانية والاغاثية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي داخل الكويت وخارجها انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات.