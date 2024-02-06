

عبدالعزيز الفضلي



أقام التوجيه الفني العام للدراسات العملية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، برنامجا تدريبيا للمعلمين المشرفين على مسابقة الروبوت العالمية وتحدي الفيرست للتكنولوجيا FTC لمتعلمي الصف الثامن والتاسع والمرحلة الثانوية، والتي أقيمت في مركز شباب القصور.



وقالت مشرفة مسابقة الروبوت العالمية FTC هناء المطيري ان هذه المسابقة تقام لأول مرة في الكويت والمقرر إقامتها يومي 5 و6 مارس المقبل، وهي بطولة عالمية تحت مظلة منظمة ناسا، مضيفة أن الهدف من المسابقة هو تدريب الطلاب على مفاهيم الهندسة ومهارات حل المشكلات والتفكير الناقد والتصميم وتعزيز الابتكار، وتطوير البيئة التعليمية وخلق روح المنافسة والمشاركة في المسابقات على المستوى الدولي.



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي للمعلمين المشرفين على المسابقة يقام لمدة ثلاثة أيام لتدريبهم على المسابقة والتعرف على كيفية تركيب وبرمجة الروبوت.



وذكرت المطيري أنه تم تكوين 24 فريقا من وزارة التربية للمشاركة في هذه المسابقة بحيث يتكون كل فريق من 5 أو 6 طلاب، مشيرة انه تم توفير عدة حلبات تدريبية موزعة في مراكز الهيئة العامة للشباب بحيث تكون متاحة للطلبة للتدريب عليها.