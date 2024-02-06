القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» أمس بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري تتنوع بين محال الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المنزلية.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال - في بيان - إنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة من 3500 إلى 4 آلاف محل تجاري متنوع، منوها بأن وزير التموين د.علي المصيلحي وجه المديريات بتسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة.



وأضاف أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجاري، مشيرا إلى أنه خلال الاوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع.



من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة أحمد أبو الفضل أن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة ستقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات المعلنة، مشيرا إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة سيخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.



يشار إلى أن وزير التموين قد أصدر قرارا وزاريا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 «الأوكازيون السنوي» بدءا من 5 فبراير الجاري، حيث نص القرار على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعين، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.



وأكد ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.