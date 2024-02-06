اتجهت أغلب الدول الكبرى حول العالم نحو رفع الفائدة في 2023 من أجل مواجهة التضخم المرتفع، ومن المتوقع أن تتجه هذا العام نحو البدء في خفض تكاليف الاقتراض مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين.



وفي أول اجتماعات العام الجديد، ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأميركية دون تغيير عند مدى يتراوح بين 5.25% و5.5%، ورفض رئيس البنك «جيروم باول» إعلان النصر في معركة التضخم.



كما ثبت أيضا بنك إنجلترا الفائدة عند 5.25% دون تغيير، وأوضح أن صناع السياسة بحاجة إلى مزيد من الأدلة على اتجاه التضخم نحو التراجع قبل البدء في خفض الفائدة، وفي السويد، قرر البنك المركزي الإبقاء على الفائدة عند 4%.



وتعد الفائدة في زيمبابوي هي الأعلى على مستوى العالم عند 130%، وكان متوسط الفائدة في البلاد في الفترة من 2019 حتى العام الماضي 81.95%، وذلك بعدما شهد معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ارتفاعا حادا إلى أكثر من 170% في يونيو 2023، بسبب التراجع الحاد في قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية، لكن وبعد 6 أشهر تقريبا عاد إلى 26.5% تحديدا في ديسمبر، لكنه تسارع مرة أخرى إلى 34.8% في يناير من العام الحالي، مع زيادة أسعار الغذاء والإسكان والمياه والكهرباء.



وفي المرتبة الثانية تأتي الأرجنتين التي يعمل رئيسها الجديد خافير مايلي على علاج الاقتصاد بالصدمة، وتعهد بتقليص الإنفاق وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي، وارتفع معدل التضخم السنوي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى 211.4% في ديسمبر 2023 - هو المستوى الأعلى منذ 32 عاما - ما يبرز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.



وهذه قائمة بأعلى معدلات الفائدة في دول العالم، بحسب الترتيب التنازلي: (زيمبابوي 130%، الأرجنتين 100%، فنزويلا 56.69%، غانا 30%، السودان 28.3%، الكونغو 25%، ملاوي 24%، باكستان 22%، أوكرانيا 15% وأخيرا ليبريا 20%).