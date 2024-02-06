عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، في مكتبه بديوان عام وزارة التربية، الفائزين في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج في دورتها السادسة والعشرين للعام الدراسي 2023-2024، المعلمة سناء فاضل البراك عن فئة المعلم المتميز، من مدرسة صفية بنت ثابت الابتدائية، والطالبة جنان الشريف فئة الطالب المتميز، من مدرسة طليطلة الثانوية بنات، بحضور منسق عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني وموجه فني اجتماعيات رئيس فريق المعلم المتميز بالجائزة حمد البحو.



وعبر د.العدواني، في كلمته، عن فخره واعتزازه بالفائزين وبالإنجاز الذي تم تحقيقه، والذي يضاف إلى إنجازات وزارة التربية في المنافسات الخليجية والدولية والتي جاءت نتيجة العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين جميع منتسبي الوزارة، مؤكدا أن وزارة التربية تزخر بنماذج مؤثرة ومتميزة نفخر بها من إخواننا المعلمين المتميزين وابنائنا الطلبة المبدعين، ونسعى جاهدين في توفير كل الإمكانيات والدعم اللازم لأهل التميز التربوي وتذليل العقبات التي تواجههم والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم، وذلك تماشيا مع التوجيهات الكريمة للقيادة السياسية في أهمية رعاية الكفاءات الوطنية المتميزة، للمساهمة في تنمية وطننا، وخدمة شعبه الكريم.



في هذا السياق، ذكر منسق عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني، أن اللقاء مع الوزير كان مثمرا ومحفزا ومشجعا لمواصلة المشاركة في العديد من المسابقات والمحافل الدولية التي ترفع اسم الكويت عاليا، مضيفا أن هذه الجائزة تحقق رؤية الريادة والتميز في الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، معربا عن شكره لوزير التربية على هذا التكريم.