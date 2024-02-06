

القاهرة ـ خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي بشكل سريع وكفء، مشددا على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.خالد عبدالغفار وزير الصحة، وصرح المستشار د.أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصة الأعمال الجارية لتطوير «معهد ناصر» ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى «أورام منوف»، ومشروع تطوير مستشفى «أم المصريين»، فضلا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على 4 ملايين قرار خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض. كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي انتهت من إجراء ما يزيد على مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها.



وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد على 2200 مصاب، وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.



وشدد الرئيس في هذا الصدد، على استمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدا بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.



وذكر المتحدث أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.