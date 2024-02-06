

أسامة دياب



أكدت سفيرة اندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا، أن عدد مواطنيها في الكويت يبلغ نحو 6000 أندونيسي، لافتة إلى أن الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الوطني، وأعضاء مجلس التمثيل الإقليمي ومجلس الشيوخ في اندونيسيا والتي ستقام في السفارة في الـ 9 من هذا الشهر الجاري، يبلغ 3630 منهم 1.189 ناخبا و2.441 ناخبة، مشيرة إلى أن التصويت سيبدأ قبل يومين من الموعد المقرر، أي في السبع من فبراير الجاري، وذلك من خلال «الانتخابات المتنقلة»، موضحة أن لجنة انتخابية ستذهب بنفسها إلى 3 مناطق مختلفة في الكويت، حيث سيقوم 21 اندونيسيا من الذين تمنعهم ظروف عملهم من القدوم في التاسع من الجاري إلى السفارة، بالتصويت في صناديق متنقلة مع اللجنة المعنية.



وخلال مؤتمر صحافي عقدته في السفارة، شكرت السفيرة الاندونيسية وزارة الداخلية ضباطا وعناصرا على تعاونهم مع السفارة لتنظيم العملية الانتخابية، لافتة إلى أنها أبلغت وزارة الخارجية الكويتية بنيتها تنظيم هذه الانتخابات الأكبر من نوعها في كل دول العالم، والتي تتم في الداخل الاندونيسي خلال يوم واحد.



وأكدت أن هذه الانتخابات ستتم بكل شفافية وبمراقبة ممثلين عن أكبر 5 أحزاب الاندونيسية من ضمن مجمل الأحزاب البالغ عددها 18 حزبا.



جدير ذكره أن الحكومة الإندونيسية ستجري انتخاباتها العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الوطني، وأعضاء مجلس التمثيل الإقليمي ومجلس الشيوخ، والرئيس ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس النواب الإقليمي، وأعضاء مجلس النواب البلدي لمدة 5 سنوات، أي من 2024 إلى 2029، على أن تتم هذه لانتخابات في 14 الجاري.



وقالت سفيرة اندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 237 مليون نسمة، انه «سيتم إجراء الانتخابات العامة على مبادئ مباشرة وعامة وحرة وسرية ونزيهة وعادلة، وستستمر هذه الانتخابات ليوم واحد وهي تعد الأكبر من نوعها في النظم الانتخابية والأكثر تعقيدا في العالم».



وأوضحت أن «إجمالي عدد الناخبين في الخارج، أي في 128 دولة بينها الكويت، يبلغ نحو 1.750.474، منهم 751.260 ناخبا و999.214 ناخبة».



وذكرت أنه «سيتم إجراء التصويت في 9 فبراير، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء».



وأوضحت أن «مجموعة تنظيم الانتخابات الخارجية في الكويت تتكون من 55 شخصا من مواطنينا المتطوعين».



وأشارت السفيرة الاندونيسية إلى أنه «سيتم تنصيب الرئيس ونائب الرئيس المنتخب في 20 أكتوبر 2024».