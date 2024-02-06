

حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك في فئة الخدمات المصرفية للشركات من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية. وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام البنك الأهلي الكويتي الثابت بالتميز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس إنجازاته الاستثنائية ومساهماته المميزة في هذا القطاع.



وتم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في فندق جميرا برج الإمارات في دبي، حيث تم تكريم ممثلي البنك الأهلي الكويتي خلال حفل جمع شخصيات بارزة وخبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات، ما سلط الضوء بشكل أكبر على أهمية الإنجاز الذي حققه البنك الأهلي الكويتي بحصوله على جائزة أفضل بنك في فئة الخدمات المصرفية للشركات.



وبهذه المناسبة، أعرب لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي- الكويت، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلا: هذه الجائزة تدل على التزامنا الثابت بتقديم خدمات مصرفية نموذجية للشركات، وحرصنا الثابت على دعم الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.



وشدد مقامس على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك الأهلي الكويتي لتوفير حلول مبتكرة ومنتجات مالية متميزة، مصممة خصيصا لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء في قطاع الشركات. وأكد حرص البنك على تعزيز عروضه المصرفية للشركات، ومنح العملاء في هذا القطاع حلولا مالية شاملة وخدمات استشارية إستراتيجية لدعم نموهم ونجاحهم.



من جانبها، أكدت ياسمين سلامة، مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل في البنك الأهلي الكويتي، أهمية الجائزة في تقدير الأداء الاستثنائي للبنك ومساهماته الكبيرة في توفير أفضل الخدمات المصرفية للشركات. وشددت سلامة على حرص البنك على تمكين عملائه في قطاع الشركات من تحقيق النجاح، من خلال تقديم منتجات جديدة، تطوير مشاريعهم، وتقديم استشارات مالية استثنائية لأصحابها على أعلى المستويات.



كما أضافت أن البنك الأهلي الكويتي لعب دورا كبيرا في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التنموية، ويسعى إلى مواصلة دعمه للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في السوق المحلي والأسواق الدولية. وأوضحت أن فوزه بلقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات يعكس نجاحه الكبير في توفير تمويلات ضخمة في قطاعات متنوعة ويجسد قدرته العالية على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه في قطاع الشركات وفقا لأعلى المستويات.



من جهته، قال أحمد الدويسان مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي: الحصول على الجائزة يعكس التزام البنك المتواصل بالمعايير العالمية في خدمة عملائه بقطاع الشركات، وتلبية تطلعاتهم ومواكبة احتياجاتهم على جميع الصعد، ويؤكد في الوقت نفسه الثقة الكبيرة التي نتمتع بها لدى المؤسسات الدولية، في ظل النشاط الكبير الذي نقوم به في مساعدة الشركات على تطوير عملياتها وتعزيز أنشطتها وتنمية أرباحها ومؤشراتها المالية.



وأشاد الدويسان بجهود فريق عمل البنك الأهلي الكويتي التي تسهم في الارتقاء بمكانة البنك في فئة قطاع الخدمات المصرفية للشركات، لافتا إلى أن البنك سيواصل العمل على اقتناص أفضل الفرص في القطاع، وتوفير قيمة مضافة لجميع المتعاملين معه من عملاء ومساهمين وغيرهم، وآملا الاستمرار بحصد المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.



وتضاف الجائزة الجديدة إلى سجل البنك الأهلي الكويتي المتميز، الذي ازدان بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023. حيث حاز البنك جوائز متعددة في قطاعات الموارد البشرية والتجزئة والخدمات المصرفية لأفراد وحوكمة الشركات والخدمات المصرفية الشركات.



ويعزز اللقب الجديد مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس التزامه المستمر بتلبية المتطلبات الديناميكية للقطاع، من خلال التركيز على تقديم حلول مالية استثنائية وتعزيز الشراكات مع العديد من الشركات للمساهمة في نجاحها المستدام على جميع المستويات.