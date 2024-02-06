

شارك البنك التجاري في رعاية المؤتمر الطبي السنوي «AKUPAS»، أكبر حدث جراحي محلي متعدد التخصصات للجراحيين الذين يهتمون بالجراحة، وذلك عن طريق الالتقاء بالخبراء الدوليين لبضعة أيام من أجل تبادل المعلومات والتواصل وتوفير قنوات للتعليم المستمر وتعزيز البحث الطبي بشكل عام وفي مجال الجراحة بشكل خاص.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام- قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الصحية ومنها بالطبع الرعاية لأكبر حدث جراحي في الكويت وهو المؤتمر الطبي Akupas الذي تم تصميمه بغرض تزويد الجراحين بآخر المستجدات في هذا المجال، فضلا عن النصائح العملية، وإدخال تقنيات جديدة في العلوم الجراحية وتقديم أحدث التطورات في تشخيص الأمراض الجراحية وعلاجها. وبينت الورع أن هذا المؤتمر الهادف إلى جمع جراحين من مختلف التخصصات سوف ينعكس إيجابا على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ونشر الوعي وهي الغاية التي لطالما سعى البنك إلى تحقيقها إيمانا منه بأهمية رعاية الفعاليات الصحية الموجهة لخدمة جميع فئات المجتمع.



وعلى هامش المعرض، حرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.



وفي الختام، توجه المسؤولون عن المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للبنك التجاري الكويتي على المشاركة الكريمة في المؤتمر الطبي، متمنين للبنك المزيد من النجاح والازدهار.