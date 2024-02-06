شريف حمدي



أوقفت مكونات السوق الأول من الأسهم القيادية وخصوصا مجموعة أسهم البنوك وشريحة منتقاه من أسهم الخدمات المالية سلسلة الانخفاضات المتوالية في بورصة الكويت، بعدما خففت ضغوط عمليات جني الأرباح التي هبطت بالسوق الرئيسي على أداء المؤشر العام في جلسة أمس.



واستعادت بورصة الكويت نغمة الارتفاعات مجددا رغم تباين اداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول من خلال عودة عمليات الشراء الانتقائية وخاصة على اسهم البنوك والاتصالات والخدمات المالية التي قادت السوق بشكل ايجابي أمس، في المقابل تراجع اداء مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات المدرجة ليواصل الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي منذ بداية الأسبوع. وحظيت أسهم السوق الرئيسي التي كانت المحرك الرئيسي للسوق خلال يناير الماضي بسيولة بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار تمثل 21.7% من الإجمالي، مقابل تداولات بقيمة 49.6 مليون دينار تمثل 78.3% من الإجمالي للسوق الأول. ويبدو ان عمليات التصريف لجني الأرباح لاتزال مسيطرة على عقلية اغلب المتعاملين في الوقت الحالي للاستفادة من فروقات الاسعار بعد الارتفاعات في الفترة الماضية، على النقيض سرعان ما عادت عمليات التجميع على اسهم السوق الأول الذي بدأت بعض البنوك والشركات تشكل أهم مكوناته في الكشف عن النتائج المالية المحققة للعام المالي الماضي مصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة مرضية إلى حد كبير للمساهمين كما كان متوقعا. وأنهت بورصة الكويت جلسة أمس على ارتفاعات سعرية لـ 62 سهما تشكل 41.6% من الاسهم المدرجة، مقابل تراجع القيمة لـ 50 سهما، واستقرار الاسعار لـ 12 سهما، ولم يتم التداول على 25 سهما. وجاء بصدارة القطاعات التي اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر قطاع البنوك بارتفاع 0.95%، تلاه الاتصالات بـ 0.81%، ثم الخدمات المالية بـ 0.69%، فيما تصدر قطاع الطاقة الأكثر انخفاضا بـ 2.7%.



وحققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب عوضت بها جزءا كبيرا من خسائر جلسة الأحد، إذ اضافت القيمة نحو 279 مليون دينار بجلسة أمس بنسبة ارتفاع 0.6% ليصل الإجمالي إلى 42.763 مليار دينار مقارنة بـ 42.484 مليار دينار أول من أمس. وعادت السيولة لمستوياتها المرتفعة في الفترة الاخيرة بإجمالي 63.3 مليون دينار بنسبة ارتفاع 9% مقارنة بـ 58.4 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، وذلك بسبب الإقبال على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة.



وجاء بصدارة قائمة الأكثر قيمة تداول اسهم الكويتية بـ 6.3 ملايين دينار، تلاه الاستثمارات بـ 6 ملايين دينار، ثم بيتك بـ 5.9 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 5 ملايين دينار، ثم أرزان بـ 4.1 ملايين دينار.



وارتفعت احجام التداول ولكن بقدر طفيف بنسبة 0.3% بتداول 255 مليون سهم مقابل 254 مليون سهم أول من أمس، وتصدر الأكثر تداولا سهم الكويتية بـ 29.3 مليون سهم، تلاه الاستثمارات بـ 21.7 مليون سهم، ثم ارزان بـ 18 مليون سهم. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب أمس بنسبة 0.8%بإضافة 67.5 نقطة ليصل إلى 7932 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% بخسارته 5.4 نقاط ليصل إلى 5943 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بإضافة 47.3 نقطة ليصل إلى 7241 نقطة.