أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها وقعت أمس مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات KISTI بهدف تعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية في المجتمع وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.



وتم توقيع المذكرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمدينة الكويت بحضور المدير العام للمؤسسة د.أمينة فرحان ورئيس المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات د.جايسو كيم، وسفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ ها وعدد من مسؤولي الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة مع الجانب الكوري تجسيدا لرؤية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الهادفة إلى المساهمة في بناء القدرات الرقمية في مجالات بيانات العلوم والتكنولوجيا والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وترميز البيانات وتحليلها بالإضافة إلى مجال الروبوتات والأمن السيبراني والتحول الرقمي.



وتنص المذكرة على إمكانية إنشاء برامج مشتركة تعزز المهارات الرقمية للطلاب والمهنيين العاملين في مختلف القطاعات وتطوير قدرات الباحثين في الكويت، وتتيح التعاون في مجال البحث والتطوير في المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير ونشر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وكذلك المشاريع النموذجية التي تساهم في نقل التكنولوجيا. وتحث المذكرة الطرفين على إشراك الجهات المستفيدة المستهدفة من خلال نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الذي يشمل شرائح مختلفة من المجتمع في الأنشطة العلمية كتنظيم ورش عمل وبرامج في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير محتوى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر الإنترنت وأنشطة تعليمية أخرى لتطوير القدرات في تلك المجالات. وكان المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات قد استضاف العام الماضي وفدا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضم عددا من الطلبة والمسؤولين في المؤسسة لحضور فعاليات علمية تلقى خلالها الطلبة أنشطة علمية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والنمذجة والمحاكاة في العلوم والرياضيات، وكذلك ركزت على عدد من تطبيقات البرمجة الحاسوبية وتقنيات الحواسيب الفائقة.