استمراراً لجهودها الإنسانية في التخفيف من معاناة اللاجئين في فصل الشتاء، قام وفد من جمعية النجاة الخيرية بتوزيع مساعدات استفاد منها 12 ألف لاجئ في مخيمات عرسال بلبنان ضمن حملة «دفئا وسلاما».



وقال مدير الموارد والحملات عبدالغفور بدر العبدالغفور: قمنا خلال الرحلة بالإشراف على توزيع السلال الغذائية، ووقود التدفئة، وخيام للإيواء، والأغطية، والخبز، مشيرا الى أن «النجاة الخيرية» تسعى من خلال حملة دفئا وسلاما إلى التخفيف من المعاناة التي يعيشها اللاجئون والتي تتفاقم في موسم الشتاء بسبب البرودة الشديدة، وعدم توافر وسائل التدفئة، وقلة المواد الغذائية. وأضاف: بفضل الله تعالى ساهمت أيادي الخير الكويتية في تحسين واقع آلاف الأسر ووفرت لهم الكساء والغذاء والإيواء.