أكدت العضوة م.فرح الرومي انه تقدمت بمقترح لإنشاء لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الاعاقة، ولله الحمد تمت الموافقة على إنشاء هذه اللجنة، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الاعاقة فئة مهمة بالمجتمع، ولها طبيعة وأهمية خاصة.



وأضافت الرومي: تهدف اللجنة إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة بشؤون ذوي الإعاقة، على أن يتم عقد ورش عمل وخارطة طريق لتسهيل تفعيل كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، وهذه اللجنة تساهم بتفعيل دور المجلس البلدي من تمكين اندماجهم بالمجتمع وسهولة وصولهم للخدمات واستخدام المرافق العامة.



ولفتت إلى أن من اختصاصات ودور المجلس البلدي إقرار اللوائح والنظم التي تساهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسنسعى بكل جهدنا لتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة.