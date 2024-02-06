قالت العضوة م.منيرة الأمير في مداخلة حول مقترح فض النزاعات تعقيبا على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية السابق على توصية المجلس بالموافقة على المقترح، فبحسب ما نشاهده خلال الفترة الماضية فتقديس اللوائح أصبح عملا في حد ذاته يقف حجر عثرة أمام أي مقترح أو إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها كل يوم.



وأضافت م.منيرة الأمير: لن أستفيض في شرح المقترح فقد تحدثت عنه من قبل وأشدت بالنقاشات التي تمت حوله من الأعضاء والجهاز التنفيذي وعلى خطتهم الخاصة بإصدار قرارهم رقم 2023/ A 164 استنادا إلى مقترحي، وهذه الخطوة تمت بعد أخذ ورد ونقاشات قانونية وفنية عديدة أيضا.



وتابعت: مارسنا حقنا في النقاش واتخاذ القرار وعمل تصور لتطبيقه ولم يلفت هذا المجهود والقناعات التي تمت حوله نظر مكتب الوزير ولا ما يقدمه من حل لمشكلة لها انعكاسات على المجتمع من نواح عديدة.



وتساءلت: ألا يعتبر تفاعل الجهاز التنفيذي بإدارته مشكورا مع المقترح والرد عليه بقرار تشكيل لجنة فورا بمنزلة رأي فني بالموافقة؟ أم اننا لم نعتد على مثل هذه الخطوات السريعة نحو الارتقاء بالمنظومة حتى في عام 2024؟



وزادت: على ضوء ما سبق أطالب بتفعيل المادة 25 لرفع المقترح إلى مجلس الوزراء لمراجعته، فقد يحظى بفرصة ان يرى النور ويتم تطبيقه وينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاقتصادية في الكويت، ويخفف من تكدس المحاكم بالقضايا التي يمكن حلها بتدخلات بسيطة.