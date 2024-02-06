أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بمحافظة الفروانية التابع لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وفريق الطوارئ والتدخل السريع بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة الغذاء والتغذية بعمل جولات مشتركة للتأكد من التزام أصحاب العقارات باشتراطات البلدية.



وقالت إنه بعد الكشف على عقار محل شكوى بمنطقة الفروانية تم وضع «بلوك» للعقار وتحرير مخالفة لاستغلال العقار لغير الغرض المرخص له ومخالفات بناء من تقسيمات داخلية وزيادة بنسبة البناء وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لصاحب العقار المخالف. وأكدت أن الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الكهرباء والماء و«القوى العاملة» وهيئة الغذاء والتغذية، وكل جهة في مجال اختصاصها للحد من المظاهر السلبية اجتماعيا وأمنيا.