توقع بنك «يو بي إس» المزيد من ارتفاع أسعار الذهب والفضة هذا العام نظرا لتوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة، وحسبما نقلت «سي إن بي سي»، تتوقع الخبيرة الاستراتيجية لدى المصرف السويسري «جوني تيفيس» وصول سعر الذهب - الذي يتداول حاليا أعلى مستوى 2040 دولارا للأوقية - إلى 2200 دولار للأوقية نهاية هذا العام.



وأوضحت أنها نتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر نتيجة لتيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وهذا يأتي أيضا مع ضعف الدولار، وأضافت: نعتقد أن المستثمرين سيبدأون في تكوين مراكز للذهب في ظل بيئة تشهد الكثير من عدم اليقين ومخاطر جيوسياسية.



أما عن الفضة، قالت: الفضة ليست شائعة كملاذ آمن مقارنة بالذهب، لكن الأمور قد تنقلب لصالحها عندما يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية. وأشارت إلى أنه في السيناريو الذي يقوم فيه الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، فيمكن للفضة أن تحقق أداء جيدا، وتميل للتفوق على حركة الذهب.