أعلن الحوثيون في اليمن عن شن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة 15 غارة جوية على محافظتي صعدة والحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي البلاد. ونقلت قناة «المسيرة»، الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.



وأوضح المصدر أن عدوانا أميركيا ـ بريطانيا استهدف بـ 8 غارات على منطقة رأس عيسى مساء أمس الأول، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.



وأضاف أن العدوان الأميركي ـ البريطاني شن 4 غارات شرقي مدينة صعدة بمحافظة صعدة.



وأعلن الجيش الأميركي أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.



وجاءت هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأميركية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأميركية «نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي للهجوم البري»، ثم قصفت في وقت لاحق «أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر».



وأضافت أن القوات الأميركية «حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».