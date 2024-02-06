كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن هوية شخصين قد يختار بينهما لتولي منصب نائب الرئيس لعام 2024، هما: السيناتور الأسود تيم سكوت، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.



وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ردا على سؤال عن الموعد الذي سيعلن فيه عن اختياره منصب نائب الرئيس: «ليس قريبا. لدينا الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري».



وأشار إلى أن اختيار شخص ليكون نائبا للرئيس يتعلق بـ «من سيكون قادرا على أن يكون رئيسا جيدا، أعني عليك دائما أن تفكر في ذلك، لأنه كما تعلم، في حالة الطوارئ المدنية الأمور يجب تسير بشكل صحيح».



وكشف الرئيس السابق عن أنه اتصل مؤخرا بالسيناتور تيم سكوت، الذي علق مؤخرا حملته الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض ثم أعلن دعمه لترامب. ولفت أيضا إلى أن حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم «كانت تقاتل بشكل لا يصدق» من أجله.



من جهة أخرى، انتقد ترامب ـ الذي يقترب من ضمان الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض ـ مشروع قانون في مجلس الشيوخ ربما يشكل حال إقراره انتصارا تشريعيا لخصمه السياسي الرئيس جو بايدن.



ودعا ترامب الجمهوريين لرفض مشروع قانون يتضمن تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا واعتماد ميزانية إضافية لتعزيز أمن الحدود.



وكان الرئيس السابق قد قال في خطاب في لاس فيغاس مؤخرا «كزعيم لحزبنا، لا توجد أي إمكانية أن أدعم هذه الخيانة الفظيعة لأميركا القائمة على الحدود المفتوحة».



وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي نشروا نص اتفاق طال انتظاره للإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تعهد بمنع تمريره.



وقال جونسون على منصة «إكس» إن «مشروع القانون هذا أسوأ حتى مما كنا نتوقع ولن يسهم بأي شكل من الأشكال في وضع حد لكارثة الحدود التي تسبب بها الرئيس».



ولم يتضح إن كان مشروع القانون الواقع في 370 صفحة يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون والمكون من 100 مقعد.



وينص ما يسمى بالتشريع المكمل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.



ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديموقراطيون والجمهوريون.



ولعل الأهم هو أن هذا التشريع سيعطي الرئيس جو بايدن سلطة رفض طالبي اللجوء إذا وصل عدد عمليات عبور الحدود بشكل غير شرعي إلى أكثر من 5000 حالة أسبـــوعيا، وهي عتبــة تم تجـــاوزها عدة مرات في الشهور الأخيرة.