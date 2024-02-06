

مفرح الشمري



بحضور الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، تم ظهر أمس تسجيل حلقات المسلسل الفنتازي «مدينة الأحلام»، تأليف أحمد عبدالحميد الرفاعي، وإخراج غادة السني، وتمثيل: د.طارق العلي، منى شداد، أحمد السلمان، ونخبة من الممثلين الشباب، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.



المسلسل سيبث يوميا في شهر رمضان عبر اثير اذاعة البرنامج العام، وتدور أحداثه حول الملك سلطان وزوجته الأميرة كهرمان وأولادهم الأميرة جمان والأمير عدنان والأمير زمان الذي يتعرض للاختطاف بعد أن عاد من مدينة الكرابيس هو وزوجته ست الحسن.



العمل يعتبر الجزء الثالث للسلسلة التي كتبها الكاتب أحمد عبدالحميد الرفاعي، حيث تمت كتابة الجزء الأول مدينة السلام والأميرة كهرمان، والذي عرض في سنة 2022، وكذلك مدينة الكرابيس الجزء الثاني وامتداد لهذه السلسلة، حيث توضح رحلة «زمان» بعد ان ذهب إلى مدينة الكرابيس وكيف استطاع أن ينتشلها من وضع الفقر والإهمال وهجوم قطاع الطرق عليها لتكون واحدة من أفضل المدن.