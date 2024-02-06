ألعاب الفيديو قد تعرض الملايين لخطر فقدان السمع الدائم



يعد الصوت جزءا رئيسيا من تجربة ألعاب الفيديو بالنسبة للكثيرين، لكننا لا نعرف الكثير عما تفعله الألعاب بسمعنا. وحددت دراسة منهجية 14 ورقة بحثية فريدة، والتي ضمت معا أكثر من 50000 شخص من تسعة بلدان مختلفة، مع التركيز جميعها على العلاقة بين فقدان السمع و/ أو الطنين وألعاب الفيديو.



ويغطي البحث مجموعة متنوعة من ظروف الألعاب، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم المنزلية وألعاب الهاتف المحمول ومراكز الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومع زيادة شدة الصوت، ينخفض وقت التعرض الآمن بشكل كبير. لذا، فإن جلسة اللعب لمدة ثلاث ساعات مع زيادة مستوى الصوت يمكن أن تسبب ضررا دائما أكثر بكثير من قضاء 15 دقيقة على المستوى نفسه.



ويمكن للبالغين أن يتحملوا بأمان مستويات صوت تبلغ نحو 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ولكن عند مستوى صوت 90 ديسيبل، صوت صراخ الشخص، ينخفض هذا الحد الزمني إلى أربع ساعات أسبوعيا قبل المخاطرة بفقدان السمع. وتستطيع آذاننا التعامل مع أصوات تبلغ شدتها 95 ديسيبل (صوت محرك دراجة نارية) لمدة ساعة و15 دقيقة فقط.



لذلك، يشعر الخبراء بالقلق من متوسط حجم صوت سماعة الرأس في أربع من ألعاب إطلاق نار، حيث يتراوح بين 88.5 و 91.2 ديسيبل، وفقا لإحدى الدراسات الواردة في المراجعة.

المصدر: «ساينس ألرت»