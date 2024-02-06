

تدرس اللجنة المنظمة للبطولة تخصيص حافلة مكشوفة للمنتخب الذي سيتوج بلقب النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، والتي ستقام في الـ 6 مساء السبت المقبل على ستاد لوسيل، الذي احتضن نهائي مونديال قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر 2022.



وكانت الدوحة سباقة بتخصيص حافلة مكشوفة للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث توج المنتخب الأرجنتيني باللقب وجابت حافلة مكشوفة برفاق ليونيل ميسي «درب لوسيل» حملت لاعبي منتخب «التانغو»، وهم يرفعون كأس البطولة لتحية الجماهير.



ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الحافلة المكشوفة من بوليفارد لوسيل مرورا بشوارع الدوحة والكورنيش، من أجل الاحتفال مع الجماهير عقب نهاية المباراة النهائية، وتترقب الجماهير العربية بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، طرفي المباراة النهائية.