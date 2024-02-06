

يعقوب العوضي



احتفى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بمنتخبينا الوطنيين الأول والناشئين مساء أول من أمس في مقر الاتحاد بالدعية، وذلك بعد إنجاز المنتخب الوطني الأول بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج، إثر تبوئه المركز الرابع في بطولة آسيا التي اختتمت مؤخرا في البحرين وفاز بلقبها المنتخب القطري، فيما حل فيها اليابان ثانيا والبحرين ثالثا. كما حل منتخب الناشئين في المركز الثالث في البطولة العربية لكرة اليد التي أقيمت في تونس مؤخرا. وعقب الاحتفال، قدم مجلس الإدارة مكافآت مالية مجزية للاعبين، حيث منح كل لاعب في المنتخب الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري مكافأة مالية قدرها ألف دينار، في حين منح لاعبي منتخب الناشئين وجهازيه الفني والإداري مكافأة قدرها 200 دينار.



واحتفل اللاعبون على طريقتهم الخاصة، إذ قام منتخب الناشئين بعمل ممر شرفي للاعبي المنتخب الأول تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه.



كما احتفى مجلس الإدارة باللجنة الإعلامية لما قدمته في البطولات المختلفة ووضع المتابعين في الفعاليات والبطولات بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، أكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني أن الاحتفال بإنجاز أزرق الناشئين جاء بالتزامن مع إنجاز المنتخب الأول لرفع مستوى طموح اللاعبين الصغار للمستقبل، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الأول قدوة لزملائهم.



وقال: وددنا أن نوصل رسالة للاعبين خاصة الشباب والناشئين والمقبلين على بطولات مختلفة في الصيف ومنها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب بالإضافة إلى بطولات الناشئين المختلفة، تتمحور حول المستقبل الأفضل لكرة اليد الكويتية، والذي سيكون بسواعد نواة المنتخبات الوطنية الأولى.



وشكر العدواني الأجهزة الفنية والإدارية وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، مشيدا باللاعبين وما بذلوه من جهد كبير.



من جانب آخر، أكد أمين السر المساعد في الاتحاد عبدالله الذياب، أن الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تعاون الجميع، مضيفا: لن نفي اللاعبين حقهم مهما شكرناهم، فقد قدموا كل ما يمكن تقديمه وأطالب الشركات بأن تتكفل بإقامة معسكر تدريبي يليق بسمعة كرة اليد الكويتية وقدرات وإمكانيات رجال منتخبنا الوطني الذي نجح في الوصول إلى كأس العالم بعد غياب طويل جدا.



هذا، وقد أجمع لاعبو الأزرق على أن الإنجاز جاء بعد صعوبات كثيرة إلا أن حب الكويت كان فوق الجميع وأوصل القميص الأزرق إلى نهائيات كأس العالم، والتي غابت عنها اليد الكويتية طويلا.