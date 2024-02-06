

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت سعيه نحو صدارة ترتيب الدوري العام بنجاح، متخطيا الصليبخات 97-78 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني.



فيما حصل الصليبخات على نقطة الخاسر ليصل إلى النقطة 22 رابعا. وفي مواجهة ثانية، فاجأ اليرموك بقيادة مدربه الوطني خالد القلاف نظيره القرين بالفوز عليه في المواجهة التي أقيمت أول من أمس، على ذات الصالة، ليرفع «أبناء مشرف» رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل القرين إلى النقطة 16.



جاءت المباراة الأولى التي جمعت الكويت بطل الموسم الماضي والصليبخات الساعي إلى مقعد في المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري متكافئة في العديد من فتراتها، لكن اليد العليا كانت لـ «العميد»، بعدما واصل المدرب الألماني بيتر شومرز سياسة «التدوير» بين اللاعبين، لإراحتهم، وإبقاء فريقه متوهج الأداء دائما، وقد تألق في المباراة الأميركي ماركوس جورجيوس هانت بعدما سجل 22 نقطة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة.