

اختتمت الدورة الأولى لبطولة البادل المحلية فعالياتها، والتي تنظمها أكاديمية ديفاينت تحت رعاية الشيخ راكان بدر الصباح، وذلك بحضور الشيخ فيصل الحمود الصباح والشيخ مشعل بدر الصباح والشيخة بشاير الأحمد والشيخ نواف جابر الخالد وبحضور جمهور كبير من المشجعين، حيث حصد الثنائي فؤاد بهبهاني وعلي الديواني لقب فئة الرجال، فيما حل عبدالرحمن العوضي ومحمد عبدال بالمركز الثاني. وفي فئة السيدات حققت ايمان متولي وأريج محمد المركز الأول، وبالمركز الثاني سارة ورحب بهبهاني، وفي فئة الشباب تحت 16 سنة حقق نواف القاضي وهاشم المزيدي المركز الأول، وعبدالرحمن الصقعبي وخالد تيفوني المركز الثاني.



وبهذه المناسبة، أكد الشيخ راكان الصباح نجاح الدورة الأولى وسط إقبال كبير شهدته المنافسات، ومشيرا إلى أن البطولة هي بداية لسلسة من البطولات لرياضة البادل على المستويين المحلي والإقليمي سيتم تنظيمها في الأشهر المقبلة على أرض الكويت لتثبيت مكانتها والتأكيد على قدرتها على أن تكون مركز لرياضة البادل في الخليج.



وثمن دور أكاديمية ديفاينت في إدارة البطولة وتنظيم المنافسات بين الفئات المختلفة واللاعبين واللاعبات المشاركين الذين تمت تصفيتهم من 160 إلى 12 فائزا وفائزة بفئات البطولة الثلاث، ومبينا أن أكاديمية ديفاينت متخصصة في التدريب على رياضة البادل لجميع الفئات العمرية يتم تدريبهم من قبل كوادر وطنية شابة من الجنسين بهدف تشجيع الجميع على ممارسة رياضة البادل وفق التدريب الصحيح الذي يحقق الاستفادة القصوى منها.