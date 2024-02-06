

مبارك الخالدي



يكثف الجهازان الفني والإداري في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي من الجلسات الخاصة والجماعية مع اللاعبين قبل مواجهة القادسية الخميس المقبل ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير التي ستقام على ستاد جابر، وتستهدف إدارة الفريق من هذه الخطوة توجيه تركيز اللاعبين نحو اللقاء المرتقب كون العامل النفسي سيكون مؤثرا جدا في مثل هذه المباريات.



وفي هذا الإطار، أوضح المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» أن المباراة لها أهمية خاصة كونها «الديربي» المرتقب بين الغريمين التقليديين، إضافة إلى تطلع إدارة الفريق واللاعبين للفوز والصعود على منصة التتويج والتشرف بالسلام على راعي المباراة، ولذلك قام الجهازان الفني والإداري بالجلوس مع اللاعبين وتهيئتهم نفسيا وتحفيزهم لخوض اللقاء بعيدا عن أي مؤثرات أخرى.



وأضاف العبكل أن جاهزية اللاعبين عالية إلا أن قرار المشاركة في التشكيلة الأساسية يبقى للجهاز الفني الذي سيختار اللاعب الأجهز، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من إصابات طويلة الأمد لعدد من اللاعبين وهم سلطان العنزي وحسن حمدان وسلمان العوضي وخالد المرشد، وإصابات بحاجة إلى تأهيل مكثف مثل سيف الحشان والنيجيري ايوالا.



من جهته، يواصل القادسية استعداداته للمباراة بشكل فني وذهني كونها تعتبر مفتاح تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 2014- 2015، وبالتالي عزز المدرب د. محمد المشعان من قوته الفنية بعدما تعاقد مع الخبير الإسباني ديفيد مارتينيز ليكون مساعدا له ومحللا فنيا بالوقت ذاته.



وعلى مستوى اللاعبين فقد استعاد الأصفر لاعبين مهمين وذوي خبرة في مواجهة «الديربي» وهما الحارس خالد الرشيدي الذي تعافى بشكل كامل والمدافع المميز خالد إبراهيم الذي دخل التدريبات منذ أسبوع وبات قادرا على اللعب والمشاركة بشكل طبيعي إلا أن الفريق سيفتقد خدمات المدافع الشاب يوسف الحقان الذي تعرض لكسر في أنفه في مواجهة الفحيحيل السابقة في الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير وبات بحاجة إلى فترة علاج لكي يتعافى.



وعلى مستوى الإصابات الطويلة فإن لاعب الوسط محمد خليل لم يتعاف بعد من الإصابة بتمزق في العضلة، فيما يحتاج ضاري سعيد لفترة من أجل العودة بسبب عملية تنظيف الركبة، كما يحتاج عبدالله العنزي لمزيد من الوقت للتعافي من كسر الساق، وأخيرا من المستبعد عودة عبدالله الشمالي هذا الموسم بعد اجرائه عملية الرباط الصليبي.