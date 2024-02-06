حققت النجمة تايلور سويفت إنجازا غير مسبوق في تاريخ جوائز «غرامي» بنيلها للمرة الرابعة لقب «ألبوم العام»، وهو الأبرز بين هذه المكافآت التي هيمنت عليها النساء العام الحالي، فيما أعلنت النجمة عن أسطوانة جديدة لها.



وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها «ميدنايتس» Midnights، وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة البالغة 34 عاما الأكثر فوزا بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على كل من: فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.



وعلقت سويفت على ذلك قائلة «أود أن أقول لكم ان هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية». وأضافت «شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيرا! أنا مذهولة!». وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى وهي جائزة ألبوم العام ثلاث مرات عن ألبومات: «فيرلس» Fearless و«1989» و«فلكلور» Folklore.



وفيما يتعلق بالفئات الرئيسية الأخرى، فازت مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل عن أغنيتها «فلاورز» Flowers التي أدتها في عرض مميز خلال الاحتفال.



وفازت منافستها بيلي آيليش بجائزة أغنية العام عن «وات واز آي مايد فور؟» What was I made for الحزينة، وهي الأغنية الرئيسية لفيلم «باربي».



أما جائزة أفضل فنان جديد فكانت من نصيب مغنية موسيقى آر أند بي والبوب فيكتوريا مونيه التي حقق ألبومها الأول «جاغوار 2» Jaguar II نجاحا كبيرا في 2023.