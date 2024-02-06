بعدما كان الوسواس القهري يتحكم في حياة آمبر بيرسون، التي كانت تغسل يديها حتى تنزف أو تعيد التحقق مرات عدة من أن النوافذ مغلقة أو تتناول الطعام بمفردها خوفا من الإصابة بأي عدوى، باتت هذه التصرفات مجرد ذكريات لها بفضل غرسة دماغية تعد ثورية في معالجة هذا الاضطراب النفسي.



وهذه المرأة الأميركية البالغة 34 عاما هي أول شخص يزود بجهاز صغير مماثل بالحجم لضمادة صغيرة، في الجزء الخلفي من دماغها، ما قلص اضطرابات الوسواس القهري ونوبات الصرع التي كانت تعانيها. ويمثل هذا الجهاز تقدما علميا واعدا غير حياة المريضة بشكل جذري.



وترسل الغرسة التي يبلغ قطرها 32 ملم نبضا كهربائيا عندما ترصد ردود أفعال غير طبيعية في دماغ المريض لاستعادة الأداء الطبيعي. وتستخدم هذه التقنية التي تسمى التحفيز العميق للدماغ، منذ أكثر من 30 سنة لعلاج الصرع.