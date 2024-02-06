اجتمع وزير الخارجية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة، وبحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، مع مساعدي الوزير، حيث تناول الاجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها وسبل تطوير العمل فيها والإجراءات التي تقوم بها كل البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.



وقد وجه الوزير المساعدين في وزارة الخارجية نحو تسخير كل الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة والبعثات في الخارج والدفع بالطاقات الشبابية لتمثيل دولة الكويت في الخارج وتبوؤ مراكز قيادية في الوزارة واستكمال المسيرة العريقة لعمل وزارة الخارجية ورفع راية دولة الكويت وخدمة شعبها وصون مصالحها، التزاما وتنفيذا للأوامر السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتوجيهات الحكيمة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.