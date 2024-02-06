أعلنت وزارة الصحة البدء في توزيع بطاقات التأمين الصحي (عافية) للشرائح الجديدة من المستفيدين اعتبارا من يوم الأحد المقبل في إطار تعزيز وتنويع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بجودة عالية ضمن الخطة الإنمائية للدولة وعبر العديد من المشاريع الإنشائية والتطويرية الصحية.



وقال وزير الصحة د.أحمد العوضي، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي تطبيقا للقانون رقم 71 لسنة 2023 بتعديل المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بشأن إضافة فئات جديدة مستفيدة من التأمين الصحي على المواطنين (تأمين عافية).



من جهته، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية المشرف على تأمين «عافية» د.هشام كلندر، بحسب البيان، أن هناك أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات التأمين الصحي وذلك بعد إضافة ثلاث فئات جديدة وفقا للقانون 71 لسنة 2023.



وثمن كلندر جهود العاملين في إدارة التأمين والضمان الصحي في الوزارة على خدمة المؤمن عليهم من المواطنين، كما ثمن جهود سائر القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة في سبيل العمل على إتمام تطبيق القانون 71 لسنة 2023 والوقوف على الإجراءات التحضيرية والإدارية اللازمة لانضمام الفئات الجديدة إلى تفعيل البطاقة واستفادتهم من مختلف الخدمات الصحية.



من جانبه، قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند ـ في تصريح صحافي ـ إن الشرائح التي تسري عليها أحكام القانون الجديد 71 لسنة 2023 بعد تعديل المادة 2 من القانون الأسبق 114 لسنة 2014 تضم المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.



وأوضح السند أن الشرائح الجديدة المضافة المستفيدة من هذا القانون يتجاوز عددها الـ 40 ألف مستفيد يتمتعون بتغطية تصل إلى 15500 دينار تشمل 1500 دينار تغطية لعلاجات الأسنان أما خدمات العيادات الخارجية فتصل التغطية فيها إلى 4 آلاف دينار بينما تصل تغطية خدمات أقسام الحوادث ودخول المستشفى إلى 10 آلاف دينار.



وأفاد بأن هناك ما يزيد على 400 مزود للخدمة ما بين مستشفيات أو مراكز أو عيادات أو صيدليات تتبع القطاع الصحي الأهلي تتولى تقديم الخدمات الطبية للشرائح المستفيدة من هذا التأمين.



وذكر أن تاريخ التغطية التأمينية أو تفعيل البطاقة للشرائح المستفيدة الجديدة سيكون ابتداء من 1 مارس لسنة 2024، مبينا أنه يمكن تسلمها عبر الحضور الشخصي للشخص المؤمن عليه أو عبر من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي ساري المفعول مع توقيع على إقرار الاستلام المعد بهذا الشأن.



ولفت إلى أن وزارة الصحة خصصت 18 موقعا ومركزا صحيا لتسلّم البطاقات وتشمل في محافظة العاصمة (الإحقاقي الصحي التخصصي الدعية ـ عبدالله وشريفة المحري الصحي ـ بدر وخالد النفيسي الصحي ـ مركز شمال غرب صليبخات الصحي) وتشمل في محافظة حولي (محمود حاجي حيدر الصحي ـ مركز سلوى التخصصي) وفي محافظة مبارك الكبير (مركز مبارك الحساوي الصحي ـ المسايل الصحي ـ عبدالرحمن الزيد الصحي).



وأفاد السند بأن البطاقات التابعة لمحافظة الجهراء سيتم توزيعها في مراكز سعد العبدالله الصحي (قطعة 10) ـ العيون الصحي ـ القصر الصحي وفي محافظة الأحمدي (الرقة الصحي ـ صباح الأحمد الصحي قطاع A ـ وشرق الأحمدي الصحي) وفي محافظة الفروانية (غرب عبدالله مبارك الصحي ـ الأندلس والرقعي الصحي ـ والرحاب الصحي).



وقال السند إن عملية التوزيع ستكون من الـ 7:30 صباحا حتى الـ 1:45 ظهرا طوال أيام الأسبوع عدا العطل الرسمية.