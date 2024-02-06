استعرض نتائج لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية واعتمد برنامج عمل الحكومة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الاثنين 5 /2 /2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شـريدة المعوشرجي بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء الموافق 6 /2 /2024 متوجهاً إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يوم الأربعاء الموافق 7 /2 /2024 بولاية الدقم، متمنياً لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال .



واستعرض مجلس الوزراء نتائج لقاء سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الاثنين الموافق 5 /2 /2024 مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية، حيث تطرق سموه إلى عدد من الموضوعات من أبرزها ما جاء في مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبرنامج عمل الحكومة وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية .



واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة. وقد اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة 98 من الدستور .

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة يومي الثلاثاء الموافق 6 /2 /2024 والأربعاء الموافق 7 /2 /2024 .



ورحب مجلس الوزراء بإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) عن حصول دولة الكويت على درجة 46 على مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022 حيث تم تصنيف دولة الكويت في المرتبة 63 على سلم ترتيب الدول بالمؤشر الذي يضم 180 دولة متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها السابق .