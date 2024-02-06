متعب الرثعان: نماطل المتقاعدين في جميع قضاياهم والظاهر الحكومة لا تشعر بمعاناة المتقاعدين ولديها نية مبيتة والحكومة غير متعاونة ومن يضمن أنها تأتي في جلسة 3/5 وتقول أنها موافقة وقد تأتي وترفض الأمر

عبدالله فهاد: اجتمعنا في لجنة الأولويات 4 ساعات وبحضور 4 وزراء وكلام وزير الدولة غير صحيح ..طرحنا قضية التأجيل والمداولة الأولى وفي آخر دقيقتين قال وزير الدولة نحن سوف نرسل رسالة واردة ولكنهم نجحوا في تفكيك التضامن النيابي في كتلة ال 48 نائباً وهناك نية مبيتة لسرقة الوقت واتحدى أي وزير أن يقول إنه في يوم 3/5 ستقر القوانين وأتحدى أي نائب..ونحن أعطينا الحكومة السابقة فرصة لمدة شهر لأن رئيسها تعهد بإقرار القوانين

أحمد السعدون : برنامج عمل الحكومة وصل إلى محلس الأمة أثناء سير الجلسة وأبلغني الأمين العام بذلك

شريدة المعوشرجي: الحكومة قدمت برنامج عملها للمجلس كما تقدمت بطلب مهلة شهر كي تكوّن رأياً حول التقارير فنحن لا رأي مسبق لدينا حول الخارطة التشريعية لكن هذه حكومة جديدة تحتاج الوقت لتثبيت رأيها في التقارير ويبقى تحسين المعيشة هم الحكومة كما هو همنا وسوف ترون ما هو موجود في برنامج عمل الحكومة

أحمد لاري: تحسين مستوى المعيشة أولوية للجميع ونحن وافقنا على التأجيل لمدة شهر لأن الحكومة جديدة ووافقنا على التأجيل من مبدأ التعاون وقد وافقنا على التأجيل للحكومة السابقة ونستغرب عدم مراجعة الرواتب كل سنتين وفق معدلات التضخم والمستغرب الويل والثبور يعلو عندما يكون الأمر يتعلق بزيادة المواطنين وهناك هدر واضح وهو ما يجعل المواطن لا يثق بالعجز الذي يذكر في كل مرة وإن كانت تكلفة الزيادات أقل عندما تقر بقرار بدلاً من قانون فلماذا لا تقر بقرار

سعود العصفور : الوضع في مدارس التربية الخاصة سيئ والمباني غير مجهزة ونحن ندرك أن التعاون يجب أن يكون من الجانبين والحكومة تطلب شهراً لدراسة القوانين ومن يضمن استمرار وزير المالية في منصبه ولا يأتي الوزير الجديد ويبدأ من جديد وهذا يعكس عدم جدية الحكومة

حسن جوهر : يجب على الحكومة مراعاة واحترام التوجه الجديد وأدعو رئيس الوزراء لعدم الالتفات لأصحاب المصالح الذين يحرّضون على المجلس وقضية تحسين مستوى المعيشة تضعنا أمام استحقاق مراجعة الرواتب والأجور وهذا تعهد لن نتنازل عنه

مرزوق الغانم: رسالة لجنة حقوق الإنسان تطلب التأجيل مدة شهر في قضية تعذيب تركي العنزي وأنا أرفض هذه الرسالة

والحكومة طلبت التأجيل لقوانين تحسين مستوى المعيشة وأنا مع هذا الطلب لأنها حكومة جديدة

والحكومة طلبت التأجيل لقوانين تحسين مستوى المعيشة وأنا مع هذا الطلب لأنها حكومة جديدة عبدالكريم الكندري: هناك خطأ دستوري في رسالة تأجيل القوانين والحكومة تطلب مناقشة الخطاب الأميري الآن والغريب أن الحكومة تقدم برنامج عملها وتفرضه على المجلس وتطلب تأجيل القوانين التي قدمها النواب

شعيب شعبان: نحن لم نعط حكومة أحمد النواف وقتاً لأننا قمنا بإقرار 4 قوانين مباشرة وكانت عربون تعاون ولما طلب التمديد على قوانين تحسين المعيشة لأنه ابدى تعاوناً وافقناً وبالنسبة لوزير الدفاع كيف يتم التعامل مع عسكري يتأخر على دوامه ويحجز بالنظارة

عبدالهادي العجمي: حققت الحكومة انتصارها على كتلة 48 نائباً وهذا الانتصار هزيمة للحكومة بطلبها التأجيل وعلى الحكومة أن تحسّن سلوكها مع المجلس، والاستبيان الحقيقي صناديق الاقتراع ومن هو المراقب عليكم في الاستبيان الذي وزعته الحكومة وهذه قضية خطيرة وهي تجاوز البرلمان..وعلى أي أساس اخترتم القضايا التي وضعت في الاستبيان؟

أسامه الزيد: في جلسة 7/15 قلت أن معدل التضخم في تزايد واليوم التضخم المتراكم بلغ 40 % وهذا عبء يتحمله المواطن والأسعار ارتفعت 2 % وأي تأجيل في زيادة غلاء المعيشة يزيد كلفة معالجة الخلل

ونحن نتعامل مع مؤسسات وليس شخوص ونحن لما وافقنا على ما جاءت به الحكومة السابقة لأن هناك تعهدا ولكن الحكومة الحالية لا تريد أن تعطي تعهدا وقالت انها غير موافقة من حيث المبد

ونحن نتعامل مع مؤسسات وليس شخوص ونحن لما وافقنا على ما جاءت به الحكومة السابقة لأن هناك تعهدا ولكن الحكومة الحالية لا تريد أن تعطي تعهدا وقالت انها غير موافقة من حيث المبد جنان بوشهري: وجهة نظري بخصوص تحسين مستوى المعيشة هو أنّ التقرير المدرج بخصوص غلاء المعيشة إذا أُقر فإنه سيتم استبعاد المتقاعدين الذين حصلوا على رفع الحد الأدنى ولذلك يجب دراسة القوانين بدقة وقياس تأثيرها على القوانين الأخرى

حمد العليان: مدارس التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين مهملة والكويت سابقاً كانت منارة في هذا المجال..واللجنة التعليمية طلبت تكليفها بدراسة ملف مدارس التربية الخاصة

حمدان العازمي: ما يحدث في المواقع الالكترونية جريمة وهناك أمور غريبة في هذه المواقع ومنها المراهنات والمقامرة والسؤال أين دور الحكومة في مواجهة تدمير الجيل الحالي؟.. على الحكومة حجب المواقع خصوصاً التي تنشر صوراً وعلينا وضع تشريعات تحد من هذه الظاهرة

وزير الصحة: تعليقاً على النائب حمد المطر وزارة الصحة نسّقت مع وزاة الخارجية ونسّقت أيضاً مع السفارة المصرية وسفارة الكويت في مصر وتم استقبال جرحى فلسطينيين وادخلوا في مستشفيات مصرية

شعيب المويزري: الحكومة قالت في اجتماع لجنة الأولويات نطلب الابتعاد عن قوانين الاحتقان وكأنها رسالة تهديد ولم تتعهد بالالتزام رغم أن وزير المالية السابق تعهد بمناقشة قوانين تحسين المعيشة في جلسة 12/19 وهذه الحكومة تطلب التأجيل الآن

حمد المطر : نتفق جميعاً على تحسين مستوى المعيشة ولا مانع أن تأخذ الحكومة شهراً للتأجيل ولكن عليها أن تكون جاهزة في جلسة 3/5 ..ولدي سؤال ما هي إجراءات نقل مصابي غزة إلى الكويت وفق توصيات مجلس الأمة التي أقرت في الجلسة الخاصة؟

عادل الدمخي: جميع النواب مع تحسين مستوى المعيشة وإذا فرضنا إقرار المشروع فيجب أن يكون بالتوافق وليس بالعناد ويجب أن يكون كلام رئيس الوزراء بخصوص تحسين مستوى المعيشة مثبت في المضبطة ونحن ضد فتح الزيادة للجميع حتى لا تتضخم الميزانية العامة والتأجيل يجب أن يكون بالتزام حكومي بالزيادات وتحسين مستوى المعيشة ويزامنه تحرك حقيقي لمراقبة الأسعار

عبدالوهاب العيسى: يجب أن تمكن الحكومة الحالية من طلبها بمهلة شهر لمناقشة التقارير كما مكنت حكومة الشيخ أحمد النواف وعلى المجلس أن يتعامل بمسطرة واحدة مع الحكومة ونحن مع رفع الرواتب المتدنية فقط ونحن مع تعزيز إيراداتنا غير النفطية ومن يصوت مع التأجيل لا يعني أنه ضد تحسين المعيشة للمواطنين

المجلس يرفض الطلب المقدم من النواب لاستعجال مناقشة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة الحضور: 62، موافقة: 30،

عدم موافقة : 32

عدم موافقة : 32 داود معرفي: أتمنى الالتزام بجدول الأعمال والانتقال إلى الرسائل الواردة وعرض هذا الطلب الآن غير صحيح

أحمد السعدون : لابد من أخذ موافقة المجلس بالتصويت على النظر في الطلب لأنه بند جديد على جدول الأعمال وإذا وافق المجلس سنصوت على مضمونه

شعيب المويزري: نريد عرض الطلب المقدّم بخصوص استعجال منافشة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة قبل الرسائل الواردة

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح عند الساعة التاسعة صباحا الجلسة العادية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ويضم 31 رسالة وهي كالتالي:

-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها لقواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول

ارتفاع للجسيمات الدقيقة لمستويات عالية في هواء البلاد.

-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

-رسالة من النائب فهد المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

-رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد

المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

-رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في

منطقتي الدوحة والصليبيخات.

-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

-رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الالكتروني على الحسابات

البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

-رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها موافقة المجلس الموقر على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها إلى الديوان خلال ثلاثة أشهر ليعد على ضوئها تقريراً يقدمه للمجلس مع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.

-رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

-رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

-رسالة من لجنة المرافق العامة تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمتعلق بالقرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات

الحكومية للاختصاص.

-تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2023 ، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات، على أن تقدم

اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبد الله المبارك.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

-رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

-رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 2023/11/1 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في دولة الكويت.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين، على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر