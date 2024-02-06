رئيس الوزراء: نتلمّس من خلال البرنامج تطلعات وآمال المواطنين وتقديم مشروعات واضحة المعالم

يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الإصلاحات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد

إرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله

سنعمل جاهدين مجلساً وحكومة لتعزيز التعاون البنّاء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسّد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم

أحالت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء، برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر "2024-2027" إلى مجلس الأمة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، في مقدمة البرنامج: لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون وأساس تنظيم الحقوق و الواجبات والاختصاصات، بين فيه الدعامات الرئيسة لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الأسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار ، وكفل من خلاله أسس حماية الموارد والثروات والوطنية وصون حرمة الأموال العامة ومكافحة الفساد وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض في الاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك وفقا للأطر القانونية.

ولما كانت الدولة في بيل رسم سياساتها وتحقيق مصالحها ومستهدفاتها وبلوغ طموحاتها، تتقدم الحكومة برنامج عملها أعمالا للمادة 98 التي تنص على "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الامة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".

يعبر برنامج العمل عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين ونتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطن آمن ومستدام نتلمس فيه تطلعات وآمال المواطنين وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الإصلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله

ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة تعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم ملتزمين باحكام الدستور ومسترشدين في التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله ورعاه لتظل راية الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة عالية خفاقة في عز ورخاء ينعم كل من فيها بالأمن والأمان، سائلين المولى العون والتوفيق ويلهمنا سبل الرشاد والسداد