غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها إلى سلطنة عمان وذلك في زيارة دولة، كما يتفضل سموه وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية).

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد الجراح الصباح والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح والشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح والشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح والشيخ علي خالد الجابر الصباح والشيخ منصور مبارك عبدالله الجابر الصباح والشيخ الدكتور باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



