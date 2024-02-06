في إطار سعيه الدؤوب إلى التوسع والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائه النخبة إلى مستوى متقدم





في إطار جهوده المستمرة لتوسيع نطاق خدماته المصرفية والمالية التي يقدّمها للعملاء، أعلن بنك برقان حصوله مؤخراً على عدة تراخيص جديدة من قبل هيئة أسواق المال تمكّنه من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة لعملاء إدارة الثروات، والتي تناسب ذوي الملاءة المالية العالية.



وتشمل التراخيص الجديدة التي حصل عليها البنك مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، ما يؤكد التزام البنك بالتوسّع في الخدمات الموجّهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع شركة كامكو إنفست.



وفي معرض تعقيبها على منح برقان هذه التراخيص الجديدة، قالت السيدة/ داليا محمد قاسم، مساعد مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: «بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لعملائنا، نسعى دائماً إلى تقديم مجموعة أكثر كفاءة وشمولاً من الخدمات المالية والمنتجات التي تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.



وسوف تمكّننا هذه التراخيص الممنوحة لنا من قبل هيئة أسواق المال، من مواصلة توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا الاستثمارية، لتشمل الاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الثروات المصمّمة لتتناسب مع تطلعات كل عميل واحتياجاته المالية».



وأضافت: «لطالما كانت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات التي يوفّرها بنك برقان وسائل أساسية لكثير من عملائنا ذوي الدخل العالي، من أجل تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة وتلبية طموحاتهم»، وأضافت: «انطلاقاً من التزامنا بدورنا كشريك مالي موثوق لكافة عملائنا، فإن مستشاري الاستثمار المدربين بأعلى مستوى ومدراء العلاقات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، يقومون بتحديد ودراسة خطط استثمارية تناسب محافظ العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، مع مراعاة متطلبات السيولة، والقدرة على تحمّل المخاطر».



وبدورها، وفي السياق ذاته، قالت السيدة/ نور عبدالعزيز البغلي، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: «نحن نحرص على تقديم مجموعة من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة ممّن لديهم 300,000 دينار كويتي في حساباتهم، كحد أدنى.



ويشمل ذلك خدمة الكونسييرج والامتيازات الخاصة بها، إلى جانب مسؤول العلاقات الشخصي والمخصّص لتلبية طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات الودائع والبطاقات المصرفية الحصرية.



كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من إنجاز المعاملات عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاقتراض مقابل استثماراتهم أو أصولهم العقارية أو ودائعهم».

وأوضحت أن البنك، كجزء من سعيه الدؤوب نحو التميّز وتطوير رأسماله البشري، يلتزم بتقديم ورش عمل تدريبية متخصّصة لمدراء العلاقات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة على أيدي مدربين محليين وعالميين من ذوي الخبرة الكبيرة في السوق، وذلك بهدف ضمان كفاءة جميع مدراء العلاقات ووصولهم إلى المعلومات الكافية حول أساليب الاستثمار واستراتيجياته، وبالتالي تمكينهم من تقديم التوجيه والنصائح للعملاء بكفاءة

عالية.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يشجّع عملاءه دائما على الاستثمار، ولهذا الغرض قام بتطوير وابتكار العديد من منتجات التوفير والاستثمار التي تلائم مختلف شرائح العملاء.



ومع التوسع في خدماته المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، فإن البنك يرتقي بمعايير النجاح في القطاع المصرفي إلى آفاق جديدة.



نبذة عن بنك برقان



منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي، يركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية، ومازال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا).



ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال.



وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته، في دعم مركزه الريادي بالسوق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.



حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وأعيد اعتماده مع شهادةISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي.



ويتميز البنك أيضا بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاما متتالية.



وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة «أفضل بيئة للعمل®» خلال عام 2023، وذلك اعترافا بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.



وبنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.