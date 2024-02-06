وصل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية العمانية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الاجواء العمانية.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي و وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي و وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي و سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت د. صالح بن عامر الخروصي و سفيرنا لدى سلطنة عمان د. محمد ناصر الهاجري.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد عبدالعزيز الجراح والشيخ حمد صباح الأحمد والشيخ مبارك الحمود والشيخ عذبي ناصر العذبي والشيخ علي الخالد والشيخ منصور المبارك والشيخ د. باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.