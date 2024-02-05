نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخراً ورشة عمل لمدة يومين للعام الثالث على التوالي، بعنوان الكتابة العلمية والمنهجية الطبية، قدمها البروفيسور إيب فنجرهت، الجراح والأكاديمي في مجال الكتابة والمنهجية الطبية ورئيس تحرير مجلات علمية في فرنسا. وناقش البروفيسور إيب، خلال ورشة العمل، مواضيع مختلفة، بما في ذلك طرق منهجية للكتابة والنشر، والمبادئ العامة لأساسيات المحتوى، والإحصاء وتصميم الدراسة، والتقييم النقدي والجوانب الخاصة للكتابة في مجالات الجراحة والطب، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة.

وقد حضر العديد من الباحثين والأكاديميين والمختصين من جامعة الكويت ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى في الكويت ورشة العمل هذه، وتم منح الحضور شهادات معتمدة من نظام التعليم الطبي المستمر. وتعقيبا على هذه الورشة، أفاد المدير العام للمعهد د. قيس الدويري بأن عقد مثل هذه الورش والأنشطة العلمية ينبع من رسالة المعهد التي تتمثل في مكافحة مرض السكري بالكويت، من خلال أبحاث المرض المتقدمة والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم، كما أنه يعكس رؤية المعهد، التي تتمثل في أن نكون المعهد الرائد في مجال مرض السكري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تكون لنا مكانة عالمية