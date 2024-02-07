

بيروت ـ داود رمال



تعمد الإعلام الإسرائيلي بث أخبار حول مقترح حمله كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين حول الوضع على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، ويتضمن خطة على ثلاث مراحل تبدأ بانسحاب حزب الله بعمق عشرة كيلومترات، نشر الجيش اللبناني ومن ثم عودة النازحين.



وعلق مصدر لبناني مأذون له، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الأنباء»، على التسريبات الإسرائيلية بالقول «إن ما نشر إسرائيليا يعبر عن توجه لدى الحكومة الإسرائيلية، وهو مقترح هي تريده ولا يشكل تقاطعا ملزما مع لبنان، لأن الأساس هو التزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 الذي تخرقه منذ صدوره لنحو 35 ألف مرة برا وبحرا وجوا وتستخدم الأجواء اللبنانية لتنفيذ هجمات على سورية».



ونفى المصدر «هذه التسريبات الإسرائيلية التي ترافقت مع زيارة هوكشتاين إلى تل ابيب، والتي زعمت ان الحكومة اللبنانية وافقت على خطة هوكشتاين بشأن الجبهة الجنوبية، والتي قالت انها تقوم على انسحاب حزب الله ونشر الجيش واليونيفيل ومن ثم عودة النازحين من الجانبين».



وأوضح المصدر «أن هذه المزاعم تندرج في سياق الضغط الاإسرائيلي، بينما الموقف الرسمي اللبناني واضح، وهو أن أي بحث بموضوع تثبيت الحدود البرية والوضع على طول الحدود يتم بعد وقف الحرب على غزة، والمطلوب أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وهي التي تستمر بانتهاكه منذ صدوره في عام 2006».



وقال المصدر إنه «لو كانت هناك إيجابية لدى الجانب الإسرائيلي لكان هوكشتاين انتقل إلى لبنان لاستكمال مساعيه لكن هذا لم يحصل إذا لم تعرف وجهته بعد، ولم يتبلغ لبنان بزيارة له إلى بيروت».



ورأى المصدر «أن إسرائيل تريد تغيير قواعد الاشتباك المتفق عليها وفق القرار 1701، وهي تراهن على تنازل لبناني بهذا الخصوص حتى تعود إلى طرحها السابق الذي لم تتراجع عنه أصلا، والمتمثل بتوسيع مهام قوات اليونيفيل لتشمل الحدود اللبنانية مع سورية لمنع تزويد حزب الله بالأسلحة».



وأكد المصدر «أن عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم التي نزحوا منها لن ينتظر على الإطلاق خطة أو آلية تنفيذية، إنما سيكون فوريا وتلقائيا مع بدء سريان الهدنة المرتقبة أو وقف اطلاق النار، إلا اذا كانت إسرائيل تريد ابقاء التوتر على الجبهة مع لبنان، وحينها نذهب إلى مسار آخر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لردع إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقرارات الدولية».