

تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بقصر العلم الأوسمة، حيث قلد السلطان سموه وسام «آل سعيد» والذي يعد من أرفع الأوسمة العمانية تقديرا من السلطان لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واعتزازا بعمق أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



في حين قلَّد سموه أخاه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة «قلادة مبارك الكبير» تقديرا له وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق من أجل استقرار وأمن وتقدم السلطنة وتعزيز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيدا وحرصا على تقوية روابط الإخاء بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.



وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مأدبة عشاء في قصر العلم بالعاصمة مسقط وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه، رعاه الله، لسلطنة عمان الشقيقة.