الدوحة ـ قنا: استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في قصر لوسيل بالدوحة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، انه جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد أمير قطر ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لسمو أمير قطر على جهود الدوحة المتواصلة الهادفة الى استئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.