نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي جولات ميدانية للطلبة المستجدين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لمدة أسبوع كامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك لتسليط الضوء على أهم اللوائح التي تفيد الطلبة والطالبات خلال مسيرتهم الأكاديمية في جامعة الكويت، بالإضافة إلى التعرف على كليات الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية وجميع مرافقها، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى الأول من فبراير 2024.



وتضمنت الجولات زيارة لكلية العلوم الإدارية بمختلف مرافقها وقاعاتها الدراسية، والتي أشرف عليها القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.يوسف عبد السلام.



بداية، رحب د.عبد السلام بالحضور، مؤكدا أن كلية العلوم الإدارية تضع في أولى اهتماماتها توعية الطالب المستجد بالنظام الجامعي وما تقدمه الكلية من خدمات متنوعة ومتعددة تنمي حياة الطالب من جميع الجوانب، وتعنى بالدرجة الأولى بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية، لافتا إلى أن كلية العلوم الإدارية تسعى دائما إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة وصقلها من خلال توفير بيئة جامعية مناسبة لطلبة الكلية.



ودعا د.عبد السلام الطلبة إلى اتباع الإرشادات التي يقدمها مكتب التوجيه والإرشاد، خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الخدمات والأنشطة المقدمة من جامعة الكويت لطلبتها المستجدين والمستمرين، ومنها المشاركة في الأندية الطلابية وبرامج التبادل الطلابي ومكتب ريادة الأعمال والابتكار في الكلية الذي يتيح لهم الاستفادة من وقت فراغهم بنشاط نافع يزيد معارفهم ويصقل مهاراتهم.



وفي نهاية الجولة، شكر الحضور، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.