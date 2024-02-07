أعلنت شركة نينتندو، مصنعة الألعاب الإلكترونية، عن مبيعات وأرباح جيدة، بسبب لعبة «سوبر ماريو» التي حققت نجاحا كبيرا، دفع الشركة اليابانية إلى رفع توقعاتها للسنة المالية كاملة.



وقالت الشركة، ومقرها كيوتو، إن الطلب على ما وصفته بأول لعبة سوبر ماريو جديدة تماما في السلسلة، لا يزال قويا، كما ارتفعت مبيعات لعبة زيلدا الجديدة وبيكمين 4.



وأضافت أنه تم بيع أكثر من 10.7 ملايين وحدة من أحدث لعبة من ألعاب سوبر ماريو في أنحاء العالم منذ طرحها للبيع في أكتوبر الماضي، وأنها تعتمد على الألعاب القادمة مثل «ماريو فيرسوس دونكي كونغ» و«برنسيس بيتش شوتايم» في الحفاظ على استمرار زخم المبيعات.



كما ساعد ضعف الين على رفع أرباح نينتندو من خلال تعزيز قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الين.



وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من السنة المالية، حققت نينتندو أرباحا بلغت 408 مليارات ين (2.7 مليار دولار)، بزيادة بنحو 18% عن 346 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت مبيعات الأشهر الـ 9 بنسبة 8% إلى 1.39 تريليون ين (9.4 مليارات دولار).



وتتوقع نينتندو، التي لم تعرض تفصيلا للإحصائيات الفصلية، أرباحا للعام بأكمله تبلغ 440 مليار ين (3 مليارات دولار)، ارتفاعا من توقعات سابقة بأرباح قدرها 420 مليار ين (2.8 مليار دولار).



وكانت نينتندو سجلت أرباحا بنحو 433 مليار ين العام الماضي.



ومن المقرر افتتاح منتزه سوبر نينتندو وورلد العام المقبل في فلوريدا.