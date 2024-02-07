أصبحت أسواق الأسهم الهندية رابع أكبر سوق في العالم، متجاوزة بورصة هونغ كونغ، حيث يحاول المستثمرون إيجاد بديل سريع النمو للأسهم الصينية المتعثرة.



ومع توجه البلاد لإجراء الانتخابات هذا العام، تواصل الهند جذب المستثمرين الأجانب، الذين لديهم عدد من الطرق للاستثمار في البلاد.



استثمار في المحافظ الأجنبية



للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الهند، يتعين على المستثمرين الأجانب اللجوء لـ «الاستثمار في المحافظ الأجنبية» FPI، ويحتاج المستثمرون، سواء كانوا أفرادا أو شركات، إلى التسجيل لدى هيئة تنظيم الأسواق في الدولة والالتزام بمتطلبات الإفصاح الخاصة بها، معظم مؤسسات الاستثمار الأجنبية البالغ عددها 10800 هي صناديق تداول.



لا توجد قيود على الاستثمار في الشركات الهندية عبر هذا الطريق، ولكن لا يمكن للمستثمر الأجانب (أفرادا أو شركات) أن يمتلك أكثر من 10% في شركة واحدة مدرجة، وفي حال تخطت مستويات 10% في أي شركة، فسيتم تصنيفه على أنه استثمار أجنبي مباشر، حيث توجد قيود عليه في بعض القطاعات.



ويجب أن تكون جميع استثمارات المحافظ الأجنبية بالروبية الهندية ويتم التعامل معها من خلال وسطاء، كما تخضع جميع معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر للضريبة على قدم المساواة مع الضرائب المطبقة على المستثمرين المحليين، والتي تشمل أرباح رأسمالية بنسبة 15% للممتلكات قصيرة الأجل لمدة تقل عن عام، و10% للممتلكات طويلة الأجل وضريبة إضافية وضريبة معاملات الأوراق المالية.



الإفصاحات



يتبع مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية SEBI نهج عدم التدخل في تسجيل الصناديق الخارجية ولكنه يفوض البنوك الوصية، التي تتدفق من خلالها الأموال الأجنبية إلى الهند، بالكشف عن تفاصيل المستثمرين في هذه الصناديق.



وعادة ما يكون أمناء المحافظ هم بنوك محلية أو فروع هندية لبنوك أجنبية. يوجد إجمالي 17 بنكا وديا مسجلا في الهند بما في ذلك - «سيتي بنك»، و«دويتشه بنك»، وبنك ICICI، وبنك «كوتاك ماهيندرا»، وبنك «دي بي إس»، و«إتش إس بي سي»، وبنك الدولة الهندي، وبنك «ستاندرد تشارترد» من بين البنوك الأخرى، بحسب موقع البورصة الهندية.



وبموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند، يطلب المنظمون أيضا تفاصيل عما يسمى بالمالكين المستفيدين، وهو ما يشير إلى أي مستثمر يمتلك 10% أو أكثر في أصول الصندوق.



علاوة على ذلك، قام SEBI بتعزيز متطلبات الإفصاح للأموال التي تركز على الممتلكات في مجموعة شركات واحدة.



استثمارات غير المقيمين



يمكن للهنود غير المقيمين الاستثمار في سوق الأوراق المالية الهندي من خلال مخطط استثمار المحفظة ويتم توجيه المعاملات من خلال حساب توفير عادي غير مقيم NRO، علما أن الحد الإجمالي للاستثمار للهنود غير المقيمين وأي شخص من أصل هندي PIO في الأسهم هو 10% من رأسمال الشركة المدفوع. بينما لدى المستثمر الفردي حد أقصى عند 5% ولا يمكن للهنود غير المقيمين المشاركة في التداول خلال اليوم، وعليهم تسلم الأسهم ولا يمكنهم تداول المشتقات.



المشتقات الخارجية



إذا لم يرغب المستثمر الأجنبي في إجراء عملية التسجيل لدى البورصة الهندية، فيمكنه الاستثمار في الأسهم الهندية من خلال أدوات المشتقات الخارجية أو السندات التشاركية P-notes. يحدد SEBI هذه الأدوات على أنها تلك الصادرة في الخارج من قبل المحافظ الأجنبية مقابل الأوراق المالية التي تحتفظ بها تلك المحافظ في الهند.



يتطلب اتخاذ موقف قصير في الهند إفصاحات مسبقة، ولكن يمكن للمستثمرين القيام بذلك عن طريق الأوراق النقدية لإخفاء مواقفهم.



ويمكن للأجانب أيضا الاستثمار فيما يقرب من 150 من إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية للشركات الهندية المدرجة في البورصات الخارجية. في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الشركات التي تجمع الأموال عن طريق إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية.



الاقتصاد الهندي



قالت وزارة المالية، في نهاية يناير، إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.



وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024 والتي تبدأ السنة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.



وإذا حققت مستهدف هذا العام، فسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7% في الهند، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا 3.7 تريليونات دولار، كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.



ووفقا لبنك «غولدمان ساكس»، تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا. تعد الهند حاليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.



ويصف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات د.ريان ليمند الهند بـ «صين المستقبل»، معتبرا أن الهند تشهد تحولا سياسيا باتجاه الغرب المتمثل في أميركا وأوروبا، ولذلك بدأت الصناعات تنتقل من الصين إلى الهند.



أداء السوق



بدأت الأسهم الهندية بطريقة إيجابية هذا العام بعد أن ارتفع مؤشر «نيفتي 50» بأكثر من 20% في عام 2023. واخترق المؤشر ـ في يناير ـ مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى.



وكان التفاؤل المتزايد بشأن آفاق النمو في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة وزيادة المشاركة المحلية من العوامل الرئيسية في تعزيز الارتفاع.



وكانت الآمال في استمرارية السياسة أيضا محركا للارتفاع، حيث تستعد الهند لإجراء انتخاباتها العامة في الفترة من أبريل إلى مايو.



ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الهندي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح في النصف الثاني من 2024، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسواق الأسهم وكذلك تحفيز زيادة الإنفاق في الاقتصاد.



ووسط جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، فإن العائلات الهندية في الداخل تقوم حاليا ببيع الذهب لشراء الأسهم الهندية، رغم أن الذهب مقدس لديهم، وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار في الهند، كما يقول ليمند.