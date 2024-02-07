ارتفعت أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بدعم من مشتريات البنوك المركزية والسعي نحو الأصول الآمنة مع تزايد القلق بشأن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وسجلت أسعار المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 2135.39 دولارا للأوقية في ديسمبر مع تراجع العملة الأميركية والتوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.



وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وصل الطلب الإجمالي على المعدن الأصفر إلى المستوى القياسي 4899 طنا في 2023، مع وصول صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 1037 طنا.



ويرى مجلس الذهب العالمي، أنه من غير المحتمل وصول مشتريات المعدن النفيس إلى مستويات 2023، لكن تراجع التضخم قد يمنع حدوث تراجع حاد للطلب.



عناصر أساسية



ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في أول اجتماعاته هذا العام، وقضت تصريحات رئيس البنك جيروم باول على توقعات البدء في خفض الفائدة في مارس، كما ذكر بيتر سبينا رئيس موقع «جولدسليك دوت كوم» أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتخذ نهجا صبورا لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ما يخفف الآمال في خفض الفائدة بشكل عاجل، مضيفا أن القوة الأساسية في سوق الذهب ستغذيها عمليات شراء البنوك المركزية.



كما أن الطلب على الذهب من الصين لايزال قويا، ومن المتوقع أن يزداد مع اقتراب احتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين التي تبدأ في العاشر من فبراير وتستمر لمدة تصل إلى 16 يوما، والتي تشهد عادة ارتفاعا في مشتريات المجوهرات الذهبية والطلب من أجل الاستثمار.



وذكر أدريان آش مدير الأبحاث لدى BullionVault، أن الطلب المتزايد على الذهب في الصين لا يظهر أي علامة على التراجع، وأضاف أنه في العام الماضي ارتفع طلب الأسر على الذهب في الصين المقوم بالدولار الأميركي بنسبة 24% إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار.



دور البنوك المركزية



وكانت البنوك المركزية محركا رئيسيا لأسعار الذهب في 2023 إلى جانب التخفيضات المرتقبة للفائدة والتوترات الجيوسياسية، ومن المرجح أن تستمر كذلك في 2024.



ويرى «جيه بي مورجان» أن مشتريات البنوك المركزية العالمية ستصل إلى 950 طنا هذا العام، مع استمرار المشتريات الكبيرة من الصين، إذ لا يزال الذهب يشكل 4% فقط من احتياطيات بنك الشعب الصيني.



وأوضح رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة لدى البنك جريجوري شيرر: لايزال هناك مجال لتعزيز الاحتياطيات في بعض البنوك المركزية، مع تطلعها لتنويع أصولها الاحتياطية، لذلك من المرجح أن يظل الشراء مرتفعا مقارنة بأواخر عام 2010.